Опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов уничтожены на Южно-Донецком направлении
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял орудие Д-20 и два миномётных расчёта.
Также огнём артиллерии была пресечена деятельность трёх разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а также уничтожен пикап с националистами в районе Левадного.
Ранее российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в Максимильяновке.
Также сообщалось, что группировка «Юг» отразила девять атак штурмовиков ВСУ на Донецком направлении.