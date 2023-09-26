Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов завил, что российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили опорный пункт украинских войск и склад боеприпасов в районе Новодонецкого.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял орудие Д-20 и два миномётных расчёта.

Также огнём артиллерии была пресечена деятельность трёх разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а также уничтожен пикап с националистами в районе Левадного.

Ранее российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в Максимильяновке.

Также сообщалось, что группировка «Юг» отразила девять атак штурмовиков ВСУ на Донецком направлении.