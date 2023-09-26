Российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в Максимильяновке

Авиация группировки «Юг» поразила пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в Максимильяновке ДНР.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Нанесено поражение по командно-наблюдательному пункту 109-й бригады теробороны в Красногоровке, по пункту временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Максимильяновке», — говорится в сообщении.

Кроме того, поражение было нанесено по живой силе и военной технике противника в 27 районах.

Также группировка «Юг» отразила девять атак штурмовиков ВСУ на Донецком направлении.