Средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российские средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM в Спорном, Белогоровке и Отрадовке.
Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, средствами ПВО и РЭБ и огнём из стрелкового оружия было уничтожено семь украинских БПЛА.
Также российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в Максимильяновке.
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