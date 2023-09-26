Средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российские средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM в Спорном, Белогоровке и Отрадовке.

Об этом информирует ТАСС. Кроме того, средствами ПВО и РЭБ и огнём из стрелкового оружия было уничтожено семь украинских БПЛА. Также российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в Максимильяновке.