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Средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российские средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM в Спорном, Белогоровке и Отрадовке.

Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, средствами ПВО и РЭБ и огнём из стрелкового оружия было уничтожено семь украинских БПЛА.

Также российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в Максимильяновке.

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