На Херсонском направлении российские военные уничтожили четыре ДРГ сил спецопераций ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери украинской армии составили свыше 60 человек, одну боевую бронемашину, четыре автомобиля. Кроме того, были поражены истребители МиГ-29 и Су-24М Воздушных сил Украины. В ДНР и Харьковской области уничтожены склады боеприпасов, поражены командно-наблюдательный пункт и пункт временной дислокации ВСУ.

Четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области и островов Алёшкинский и Переяславский, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Весёлое и Химик (ДНР).

Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Смерч».

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На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ возле н. п. Вербовое (Запорожская область).

Также нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Чаривное (Запорожская область). Уничтожены до 35 боевиков, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской и штурмовой авиации и огнём артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

При этом в районе н. п. Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

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На Южно-Донецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении н. п. Приютное (Запорожская область).

Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ вблизи н. п. Новомихайловка и Владимировка (ДНР). Также возле Новодонецкого (ДНР) пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 135 боевиков убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Загоруйковка, Ивановка (Харьковская область), Розовка и Берестовое (ЛНР).

Уничтожены свыше 65 бойцов украинской армии, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20.

Помимо этого, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.

Вдобавок в районе н. п. Гатище (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны. К тому же поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара (ДНР), пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ вблизи Петропавловки (ДНР).

Также истребительной авиацией ВКС России и ударом беспилотного летательного аппарата были поражены Су-24М и истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнём из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата.