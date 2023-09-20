Минобороны России сообщило о поражении украинских самолётов Су-24 и МиГ-29
- globallookpress.com
- © Баранов Владимир
Как уточняется, Су-24м был сбит российской истребительной авиацией в районе Нововладимировки.
МиГ-29 был поражён на аэродроме Долгинцево.
Ранее Военная хроника проанализировала первое уничтожение МиГ-29 ВСУ дроном «Ланцет» на стоянке аэродрома Долгинцево Днепропетровской области. Машина была поражена на удалении 70 км от линии боевого соприкосновения, а барражирующий боеприпас попал в район кабин и вывел машину из строя.