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Минобороны России сообщило о поражении украинских самолётов Су-24 и МиГ-29

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ВКС России сбили в Николаевской области украинский бомбардировщик Су-24м. Также ведомство подтвердило, что на аэродроме в Днепропетровской области ударом беспилотника был поражён украинский истребитель МиГ-29.
Минобороны России сообщило о поражении украинских самолётов Су-24 и МиГ-29
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Как уточняется, Су-24м был сбит российской истребительной авиацией в районе Нововладимировки.

МиГ-29 был поражён на аэродроме Долгинцево.

Ранее Военная хроника проанализировала первое уничтожение МиГ-29 ВСУ дроном «Ланцет» на стоянке аэродрома Долгинцево Днепропетровской области. Машина была поражена на удалении 70 км от линии боевого соприкосновения, а барражирующий боеприпас попал в район кабин и вывел машину из строя.

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