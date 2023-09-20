Минобороны: ВСУ потеряли до 135 военных на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы Украины потеряли до 135 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили два пикапа и гаубицу «Мста-Б» на данном направлении.

11 сентября начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что артиллеристы сорвали попытку ВС Украины перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления.