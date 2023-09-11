Минобороны: ВС России сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Как передаёт его слова РИА Новости, во время одного из боёв артиллеристы под командованием капитана Андронова поразили колонну техники ВСУ с живой силой и тем самым сорвали попытку ВС Украины перейти в наступление.
Чехов отметил, что в итоге на данном направлении ВСУне удалось добиться успеха.
Он также сообщил, что военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВС Украины в районе Новодонецкого.