Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВС Украины в районе Новодонецкого.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На Южнодонецком направлении... сорвана ротация подразделений ВСУ на позициях в районе Новодонецкого», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чехова, российские военные уничтожили живую силу и автомобильную технику ВСУ.

Были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации ВСУ в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке и ангар с автомобильной техникой в Углесборочной, уточнил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки средствами ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ в населённых пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.