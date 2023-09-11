Минобороны: ВС России сорвали ротацию украинских подразделений у Новодонецкого
Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«На Южнодонецком направлении... сорвана ротация подразделений ВСУ на позициях в районе Новодонецкого», — цитирует его РИА Новости.
По словам Чехова, российские военные уничтожили живую силу и автомобильную технику ВСУ.
Были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации ВСУ в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке и ангар с автомобильной техникой в Углесборочной, уточнил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки средствами ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ в населённых пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.