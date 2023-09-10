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Российские военные за сутки подавили 42 украинских БПЛА средствами РЭБ

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Российские военные за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённых пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Российские военные за сутки подавили 42 украинских БПЛА средствами РЭБ
  • РИА Новости

Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении.

Ранее МО России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью.

Также стало известно, что российские системы ПВО уничтожили над Чёрным морем рядом с Крымом восемь украинских беспилотников.

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