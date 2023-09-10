Российские военные за сутки подавили 42 украинских БПЛА средствами РЭБ
- РИА Новости
Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении.
Ранее МО России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью.
Также стало известно, что российские системы ПВО уничтожили над Чёрным морем рядом с Крымом восемь украинских беспилотников.