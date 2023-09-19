В районах населённых пунктов Торское, Кировск, Серебрянка: авиация группировки «Центр» поразила четыре объекта ВСУ

Два командно-наблюдательных пункта, пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА противника поражены ударами авиации группировки «Центр» в районах населённых пунктов Торское, Кировск, Серебрянка. Также в пресс-центре группировки сообщили об отражении атак 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Потери войск киевского режима составили более 50 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что в районах населённых пунктов Торское, Кировск, Серебрянка авиацией нанесено четыре удара по двум командно-наблюдательным пунктам, пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА.

Наряду с этим средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника.

«На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией, штурмовой армейской авиацией сорваны и отражены атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — сказал он.

По его словам, потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, также уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль-пикап.

«Юг»

На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск отражено семь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили. По его словам, противник потерял до 210 военнослужащих.

Наряду с этим авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений украинских войск в Авдеевке, уничтожив пункт временной дислокации, запасной командный пункт и узел связи. Также было нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Спорное, Весёлое и Новгородское.

«Артиллерией группировки уничтожены два орудия М777 американского производства, две гаубицы Д-30, один танк, два миномёта 120-го и один 82-го калибра, семь автомобилей, а также поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позиция гранатомётного расчёта АГС», — добавил он.

Купянское направление

На Купянском направлении личный состав артиллерийской батареи группировки войск «Запад» уничтожил укрепления с пехотой противника, нанёс огневое поражение по району скопления бронированной техники и живой силы ВСУ, соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей противника с закрытых огневых позиций, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами», — говорится в сообщении.

Командир расчёта гаубицы Д-30 с позывным Радик сообщил, что орудию дали имя «Мария».

«Хорошо работает, помогает, точно стреляет. Орудие очень мощное. Бьёт хорошо и по дальности, — заявил он. — В лесополосе с помощью БПЛА был обнаружен танк. К нам поступила команда — открыть по нему огонь. Мы попали по боекомплекту, подожгли и другим выстрелом добивали».

Артёмовское направление

Войска киевского режима несут большие потери под Артёмовском, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Штурмовые действия вооружённых формирований Украины в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и в технике», — цитирует его РИА Новости.

Он привёл данные, что при каждом штурме подразделения ВСУ теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными. Что касается техники, то наибольшее количество потерь составляют легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки боекомплекта.

Ранее военный корреспондент RT Александр Пискунов в своём репортаже рассказал, как артиллеристы-дальневосточники вместе с оператором БПЛА круглосуточно держат в напряжении ВСУ на Артёмовском направлении.

Также на russian.rt.com Плотный огонь и отличная маскировка: работа артиллерии на Артёмовском направлении

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.