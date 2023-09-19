Марочко: ВСУ несут большие потери у Клещеевки и Андреевки в ДНР
Об этом информирует РИА Новости.
«Среди техники наибольшее количество потерь составляют легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки БК», — сказал подполковник.
Ранее на Донецком направлении было отражено семь атак ВСУ.
Также ВС России отразили атаку бригады «Азов»* на Краснолиманском направлении.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.