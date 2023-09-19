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Марочко: ВСУ несут большие потери у Клещеевки и Андреевки в ДНР

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев несёт большие потери у населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артёмовском.

Об этом информирует РИА Новости.

«Среди техники наибольшее количество потерь составляют легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки БК», — сказал подполковник. 

Ранее на Донецком направлении было отражено семь атак ВСУ.

Также ВС России отразили атаку бригады «Азов»* на Краснолиманском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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