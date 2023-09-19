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ВС России отразили атаку бригады «Азов» на Краснолиманском направлении

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Войска группировки «Центр» отразили атаку 12-й бригады «Азов»* и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Отмечается, что потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих.

Кроме того,сообщается, что были уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль «Пикап».

Днём  ранее ВС России поразили четыре пункта управления ВСУ.

Также ВС России ударили по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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