Российские военные, используя результаты ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, противник за сутки потерял в этом секторе до 350 человек убитыми и ранеными. Ещё три атаки ВС РФ отразили на Запорожском направлении, здесь уничтожены до 95 украинских военнослужащих.

В Минобороны России опубликовали новую сводку о ходе специальной военной операции. Как рассказали в пресс-службе МО, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя результаты ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское (ДНР).

По оценкам российской стороны, противник за сутки потерял в этом секторе до 350 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777, гаубицу M109 производства США и орудие Д-30. В районе н. п. Дылеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область).

В результате уничтожены до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубицы М777, FH70 производства Великобритании, М119 производства США, «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Днепр»

На Южно-Донецком направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Противник потерял до 140 человек, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Северск, Григоровка и Серебрянка (ДНР). Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.

На Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений, а также ударам авиации и артиллерии группировки войск «Запад» отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область). Противник потерял за сутки до 130 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, САУ М109 Paladin, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районах н. п. Берестовое и Тихое (Харьковская область) уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, семь автомобилей и гаубица Д-30.

Работа авиации и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.

По данным МО, в районе н. п. Новопавловка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах н. п. Серебрянка и Красный Лиман (ДНР) поражены пункты управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины. А в районе н. п. Трудовое (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Красного Лимана.

Средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, за сутки уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотника.