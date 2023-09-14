ВС России поразили в ДНР два пункта управления ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В районах населённых пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины. В районе населённого пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР.