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ВС России поразили в ДНР два пункта управления ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины.
ВС России поразили в ДНР два пункта управления ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В районах населённых пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины. В районе населённого пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР.

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