ВС России поразили в ДНР два пункта управления ВСУ
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«В районах населённых пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины. В районе населённого пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР.