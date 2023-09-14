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МО: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Синьковки Харьковской области

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На Купянском направлении отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.
МО: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Синьковки Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Потери украинской стороны составили до 130 военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что бойцы российского спецназа «Осман» поразили дроном-камикадзе FPV украинский миномётный расчёт на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.

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