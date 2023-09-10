В Спорном и Серебрянке: МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов войск киевского режима

Командно-наблюдательные пункты подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины поражены российскими войсками в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в Запорожской области были уничтожены РЛС Arthur производства Швеции, а также склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

В Донецкой Народной Республике в течение прошедших суток были поражены командно-наблюдательные пункты войск киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районах населённых пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

При этом возле населённого пункта Лукашево (Запорожская область) на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районе н. п. Широкое (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur производства Швеции, а возле Трудового и Риздвянки (Запорожская область) — склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ. Неподалёку от н. п. Волчанские Хутора (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ возле Водяного и Красногоровки (ДНР). Также было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ у Клещеевки, Красного и Малоильиновки (ДНР). В ходе боевых действий противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работина (Запорожская область). Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника возле Новоандреевки, севернее Работина и северо-западнее Вербового (Запорожская область).

За сутки уничтожены до 80 военных ВСУ, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы М198, М119 и М777 производства США, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

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На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новодонецкого (ДНР). Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ неподалёку от Никольского, Новомайорского и Угледара (ДНР).

Потери украинской армии составили свыше 130 бойцов, четыре автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы (ЛНР). Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов»*, 5-й бригады Нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ у н. п. Кузьмино и Червоная Диброва (ЛНР).

Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ возле Кузёмовки (ЛНР). Потери ВСУ составили до 35 солдат, танк, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.