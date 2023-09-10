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RT опубликовал кадры подавления позиций ВСУ артиллерией Народной милиции ДНР

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Артиллерия 11-го полка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) выиграла артдуэль и по флангам подавила позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) за дорогой на Донецкую кольцевую.
RT опубликовал кадры подавления позиций ВСУ артиллерией Народной милиции ДНР
  • РИА Новости

Отмечается, что кадры сняты год назад. Публиковать их ранее не позволяла оперативная обстановка на этом участке фронта.

После подавления украинских позиций российские войска заняли бывшие позиции ВСУ в промзоне Песок.

Утверждается, что штурмовые отряды преодолели последнее сопротивление ВСУ и оттуда смогли зайти в посёлок Первомайское.

Ранее Военная хроника показала видео выхода штурмовиков 11-го полка Народной милиции ДНР к Первомайскому.

Также российские снайперы тактического формирования МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожили долговременную огневую точку противника в районе населённого пункта Спорное в ДНР.

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