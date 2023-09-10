RT опубликовал кадры подавления позиций ВСУ артиллерией Народной милиции ДНР
- РИА Новости
Отмечается, что кадры сняты год назад. Публиковать их ранее не позволяла оперативная обстановка на этом участке фронта.
После подавления украинских позиций российские войска заняли бывшие позиции ВСУ в промзоне Песок.
Утверждается, что штурмовые отряды преодолели последнее сопротивление ВСУ и оттуда смогли зайти в посёлок Первомайское.
Ранее Военная хроника показала видео выхода штурмовиков 11-го полка Народной милиции ДНР к Первомайскому.
Также российские снайперы тактического формирования МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожили долговременную огневую точку противника в районе населённого пункта Спорное в ДНР.