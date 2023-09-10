RT опубликовал кадры подавления позиций ВСУ артиллерией Народной милиции ДНР

Артиллерия 11-го полка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) выиграла артдуэль и по флангам подавила позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) за дорогой на Донецкую кольцевую.

Отмечается, что кадры сняты год назад. Публиковать их ранее не позволяла оперативная обстановка на этом участке фронта.

После подавления украинских позиций российские войска заняли бывшие позиции ВСУ в промзоне Песок.

Утверждается, что штурмовые отряды преодолели последнее сопротивление ВСУ и оттуда смогли зайти в посёлок Первомайское.

Ранее Военная хроника показала видео выхода штурмовиков 11-го полка Народной милиции ДНР к Первомайскому.

Также российские снайперы тактического формирования МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожили долговременную огневую точку противника в районе населённого пункта Спорное в ДНР.