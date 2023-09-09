По объектам разведки и складам западного вооружения: в МО РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины

Российские военные за минувшую неделю нанесли серию ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, в результате групповых ударов нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ.

В Минобороны России заявили о серии ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, выполненных в период с 2 по 9 сентября.

Как рассказал официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов.

«В результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях», — добавил Конашенков.

Обстановка в зоне СВО

По данным МО РФ, на Запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорвать российскую оборону в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).

Сводка МО РФ о ходе проведения специальной военной операции за период с 2 по 9 сентября

Как уточнили в ведомстве, противник 39 раз направлял в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады Нацгвардии Украины.

Кроме того, для поддержки наступления на этом направлении Киев задействовал группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых свыше 160 единиц — техника западного производства калибра 155 мм. Российские военные отразили все атаки.

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На данном направлении уничтожены более 845 военнослужащих ВСУ, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника. По данным МО РФ, только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск за неделю отразили четыре атаки противника и продолжили наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

По оценкам МО, за это время общие потери противника в данном секторе составили свыше 1230 военнослужащих. Уничтожены 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении в течение недели благодаря действиям подразделений группировки «Юг» отражено 56 атак украинских войск, в результате чего уничтожены более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» продолжали улучшать тактическое положение в своих зонах ответственности. За неделю здесь отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий.

Как рассказал Конашенков, на Краснолиманском направлении в результате действий военных из группировки «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение недели успешно отражено 12 атак противника. ВСУ потеряли на этом направлении более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий.

Как пояснили в МО, на Херсонском направлении основные усилия российских военных были сосредоточены на поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также контрбатарейной борьбе.

«В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса. Кроме того, за неделю уничтожено пять украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении уничтожены до 355 украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии», — рассказал Конашенков.

Кроме того, корабли Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост.

Наряду с этим самолёты морской авиации в акватории Чёрного моря западнее полуострова Крым уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 военнослужащих.

Авиация ВКС России и средства противовоздушной обороны в течение недели сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также уничтожили пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС в районе Любимовки (Запорожская область).

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожили и подавили 247 украинских БПЛА, в том числе 23 в западных регионах России.

Кроме того, перехвачены 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.