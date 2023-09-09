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Военная хроника заявила о сохраняющейся тактике ВСУ в районе Работина

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Военная хроника заявила, что украинские военные не меняют своей тактики под Работином, несмотря на уже понесённые потери.
Военная хроника заявила о сохраняющейся тактике ВСУ в районе Работина
  • globallookpress.com

«Очередной накат ВСУ под Работином в том же месте, где украинская армия потеряла танк Challenger 2, отбит подразделениями 1430-го полка 42-й МСД. Тактика подразделений 47-й ОМБр «Магура» и 82-й ОШБр в этом районе не меняется даже после потери редкой британской бронетехники: примерно взвод, в лучшем случае рота, идут на прорыв, обнаруживаются с БПЛА и моментально уничтожаются артиллерией», — говорится в материале.

Военная хроника отмечает, что из-за этого потери в технике ВСУ постоянно растут, а контроль ВС РФ всех высот к югу от села Работино позволяет уничтожать украинскую технику и личный состав не только в атаке, но и при отступлении, а также при любой попытке закрепиться в лесопосадках.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы Украины на фоне серьёзных потерь взяли тактическую паузу в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.

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