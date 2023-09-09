ВС России нарушили работу систем стратегической радиотехнической разведки ВСУ

В Минобороны России заявили, что в результате ударов ВС России была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки войск ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях», — отмечается в сообщении министерства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в районе Авдеевки уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.