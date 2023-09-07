«ВСУ считают людей мясом»: как дальневосточный спецназ сражается под Угледаром

Угледарское направление одно из самых напряженных в ДНР. Здесь в районе села Никольское базируется отдельная рота спецназа 29-й армии Восточного военного округа. Как спецназовцы противостоят ВСУ — в репортаже корреспондента RT.

Год назад я посещала Николо-Васильевский монастырь в Никольском, основанный в 1998 году старцем Зосимой. Монастырь очень примечательный. Один из его храмов — Успенский собор — это точная копия Успенского собора в московском Кремле. Здесь было опасно, но можно было свободно зайти в монастырь, где пекли и раздавали хлеб для местных жителей.

Сейчас же в селе днём никто не ходит, а оставшихся жителей и монахов — не более пары десятков. Тут работают и разведывательные, и ударные дроны, и артиллерия ВСУ.

Со спецназовцами мы приехали на позиции. Молодой парень с позывным Зять объяснял обстановку.

«В данный момент она напряжённая, но не так сильно, как было до этого. Сейчас противник пытается прощупать наши слабые места, но ему не удаётся это. Наши дают чёткий отпор. Совсем недавно была попытка прорвать оборону, но не удалось. Мы плюсом забрали ещё триста метров у них», — объяснил Зять.

Специфика вокруг Никольского такова, что бои идут, в основном, за лесополосы, примыкающие к селу. Поэтому нет рапортов о занятии новых населённых пунктов, а вот наступление нашей армии есть, потому что занимаются эти самые лесополосы. Об этом рассказал мне другой боец, крупный бурят с позывным Соба. Он же меня предупредил, чтобы в само Никольское я не заезжала — там дорога буквально насквозь простреливается украинскими миномётами.

«Основной участок нашего наступления тут был до марта. Но и сейчас в глухой обороне мы не сидим. Постоянно ведём движение. Ведём разведку. Каждый метр трудно даётся, каждый квадрат просто так нельзя взять, всё очень и очень тяжело. Но мы идем вперёд», — добавил Соба.

Боец дальневосточного спецназа

RT

Противник тоже пытается наступать. Совсем недавно он стягивал сюда технику — и западную, и старую советскую. Наша разведка передвижения зафиксировала, а потом техника была уничтожена.

«Здесь можно встретить западную технику, — рассказал Зять. — Здесь были подбиты М113, несколько Hummer. Эти машины они используют для подвоза людей, боеприпасов. Но близко они подойти не могут из-за работы нашей артиллерии. Плюс техники у украинцев не так уж и много. Они оставляют солдат на дальних подступах и дальше те идут сами. ВСУ считают людей мясом. Бросают вперёд без всякого прикрытия. Сейчас это часто необученные новобранцы, которые гибнут в первые часы при попытке такого прорыва».

Российские бойцы, напротив, действуют аккуратно, берегут людей, работают только под прикрытием техники. И это даёт результат.

При этом Зять пояснил, что FPV-дроны противника на этом участке фронта представляют серьёзную угрозу.

«Так как в основном передвижения идут ночью, они залетают, но приходится и работать днём. У них реальный рабочий период где-то под вечер начинается. Но с нашей стороны тоже идёт работа дронов, есть удачные моменты, попадания по опорникам. Недавно, например, на позицию украинского пулемётчика был направлен дрон, прямо над окошком взорвался. Закрыли огневую точку», — говорит Зять.

Украинская артиллерия тоже работает — и довольно плотно. Бьёт чаще не по военным, а по гражданским объектам, по оставшимся жилым домам и по монастырю. Никольское обстреливают скорее из мести, потому что село не покорилось украинской армии.

Во дворе одного из домов в селе Никольское

RT

Артиллерия работает днём и ночью, и её гул сделался привычным фоном. Но это только элемент давления и террора.

Никого реального продвижения у ВСУ здесь не получается.