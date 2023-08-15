Вечно молодой комбат: каким был командир «Призрака» Артур Богаченко

Командир батальона ЛНР «Призрак» Артур Богаченко погиб в боях под Клещеевкой. «Призрак» — легендарное подразделение, а Богаченко — человек уникальной судьбы. Военный корреспондент RT Анна Долгарева его хорошо знала и была, вероятно, последним из журналистов, кто говорил с командиром.

Артур Богаченко, командир батальона «Призрак», был совсем молодым — 1991 года рождения. В смутные годы «минского перемирия» он казался весёлым шебутным парнишкой на подхвате у зампобою. Должность у него официально была другая — замначштаба, но работал он в плотной связке с заместителем по боевой части Питером.

Командиром тогда был Добрый — Алексей Марков, затем им станет Денис Черников — Док, потом Док уйдёт на повышение до замкомбрига, а Артур с необычным позывным Сорок Первый возглавит батальон.

Добрый не доживёт до СВО. Док будет смертельно ранен в боях за Артёмовск. Сорок Первый погибнет в тех же краях через три месяца — 27 июля.

Воевать он пришёл в конце 2015 года.

«В два часа ночи я пришёл в донецкий Кировск, шёл на фронт 30 км, — рассказал он мне в своём последнем интервью в марте этого года. — На тот момент я жил в Саратовской области, захотел служить именно в батальоне «Призрак». Автобус меня привёз в Алчевск, оттуда ни автобусы, ни такси не ходили. Дошёл. По дороге нарвался на патруль. Утром уже встретился с Добрым, он мне говорит: «Пойдёшь на передовую?» Я говорю: «Ну да, для этого я и приехал — воевать». Состоялась краткая беседа, у нас тогда ещё много иностранцев было в батальоне. Алексей Геннадьевич, как всегда, был занят. Поговорили быстро — и он меня сразу отправил в стрелковую роту. Там и началась моя служба. Сначала рядовым, потом сержантом, потом старшиной, потом офицером. Вот так потихоньку и дослужился до командира батальона».

На тот момент «Призрак» воевал под Спорным уже почти год. Спорное тогда находилось под контролем ВСУ, и всю зиму и весну российские войска продвигались к нему.

Почти неизменно весёлого Артура постоянно можно было застать за каким-то делом: вот он собственноручно чинит какой-нибудь коптер, вот он лично едет на передовую. Ещё у него был личный отряд «убиваторов»: совсем молодые коптерщики, сбрасывавшие ВОГи с коптеров на врагов.

Представьте: сидят в блиндаже двое ребят лет двадцати, сосредоточенно уставившиеся в пульт дрона, словно в приставку играют, и выцеливают живую силу противника, чтобы уронить на неё гранаты. Сбрасывали гранаты с беспилотников типа «Мавик» — осторожно, чтоб не увели. И ведь эти мальчишки совсем юные, в реальных боях ещё не бывавшие, зато отлично умеющие играть в компьютерные игры.

Заняться этим Артур придумал, когда вражеский коптер сбросил гранату на него. Он тогда лично находился на позициях, корректировал огонь артиллерии. Ранило не сильно тогда — слегка посекло осколками, но обидно. И через неделю, выйдя из больницы, он, молодой, энергичный, с нестандартным мышлением, придумал такой отряд. Получилось отменно, не хуже миномётной батареи работали ребята.

После Спорного — Артёмовск, после Артёмовска — оборона Клещеевки. Враг пытался прорваться к селу, 4-я бригада держала позиции, отбрасывая противника. Про «Призрак» единодушно отзывались так: эти никогда не отходят с позиций. Сорок Первый по привычке был на передовой.

В блиндаже батальона «Призрак»

RT

Это не значит, что кончился «Призрак» — это значит, что Артур Богаченко, Сорок Первый, неизменно лично мотался по передовой. Это значит, что командиры батальона «Призрак» всегда лично находились на переднем крае и рисковали жизнями.

«Какая разница, какую технику жечь, украинскую или европейскую», — спокойно, без пафоса, сказал он в том последнем интервью.

Кстати, недавно бойцы «Призрака» выложили видео, где артиллерия батальона легко тормозит западный бронетранспортёр М113, из которого вываливается группа вражеских солдат и остаётся умирать в поле. Артур Богаченко был прав.