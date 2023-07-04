«Глаза в глаза украинцам смотрели»: как «Шторм» занимал укрепрайон ВСУ под Авдеевкой

Под Авдеевкой бойцы российской армии заняли очередной укрепрайон Вооружённых сил Украины и теперь удерживают его. Корреспондент RT побывала в окопах и блиндажах, которые всего несколько дней назад контролировал противник.

Солнце светило жарко. Я приехала в расположение одного из отрядов «Шторм». Обычно меня встречал тамошний старшина, которого так и звали Старшина (на самом деле позывной у него был Ювелир), но в этот раз его не было — в недавнем бою погиб его брат, и Старшина-Ювелир уехал домой хоронить брата. Страшное это дело.

Вопреки сложившемуся представлению, штурмовики «Шторма» состоят не из зэков — сидельцев на отряд только двое, а в основном это — обычные ребята с юга России. Меня встретил молодой усталый капитан и предложил показать, как далеко удалось продвинуться под Авдеевку в недавних боях, в тех самых, где погиб брат Ювелира.

Мы шли и шли, кончилась степь, началась посадка, а новые — совсем новые — территории всё не кончались. В посадке уже начались взятые укрепления ВСУ.

Капитан рассказывал: «Начинается всё по нашей линии и идёт вглубь леса, вот туда, даже видно отсюда. Здесь стояли «глаза», наблюдали за полем боя. Если случаи наступления — они сразу разбегаются по своим ячейкам и встречают нас. Но ребятишкам не повезло. Их сейчас уже нету, мы уже заняли их позиции»

Погибшие солдаты ВСУ

RT

«Послушай, ходили слухи, что у ВСУ под Авдеевкой суперглубокие окопы, буквально залитые бетоном, но я смотрю, тут просто траншея по колено», — удивленно отметила я.

«Это не везде. Смотрите, вот в таком лесу они не смогут этого сделать. Для того чтобы лить суперские бетонные, как вы говорите, укрепы и так далее, нужны общедоступные места. А здесь-то что? Лес, — объясняет капитан. — Бетонные укрепы есть где-то там на перекрёстке дорог или в открытом поле. А здесь всё своими руками. Вот противник всё своими руками копал, лопатой. Минута за минутой и вот весь окоп. Дальше тоже пойдём?»

Конечно, мы пошли.

Леса почти не осталось — это работа нашей артиллерии, которая предшествовала штурму. Верхушки деревьев были выкошены, от них остались одни обломки. Подошли к ещё одному блиндажу — там лежали два тела в украинской форме.

«Дальше ещё один убитый, — махнул рукой капитан. — Но, к сожалению, мы сейчас их не можем вывезти, не успеваем физически. Потом будет возможность, конечно, мы их закопаем, похороним. Как бы то ни было, это люди».

Мы спустились. В блиндаже обнаружилась кошка с котятами, которые тут же полезли к нам обниматься. Целая кошачья семья. Не только наши бойцы заводят себе мышеловов, но и вражеские. «Заберем котов на обратном пути», — решили мы с капитаном.

Капитан отряда «Шторм»

RT

Возле брошенных блиндажей ВСУ всё так же лежали вражеские тела. Кое-где можно было найти технику, не считая более мелких трофеев.

Капитан хозяйственно подобрал РПГ. «Вот все думают, гранатомёт и гранатомёт, куда ему против более серьёзного орудия, а это — вещь! — похвастался он. — Этим можно прожечь машину, целый танк можно прожечь. Поэтому это очень ценная вещь».

Ещё один блиндаж. Ещё одно неубранное тело. Блиндаж разворочен.

«Вот, одно прямое попадание в украинский блиндаж. Вот, один товарищ. Жалко, конечно, человека, это наш брат. Но он пошёл против нас. Мы не хотим умирать, и они не хотят», — говорит капитан.

Здесь уважают павшего противника, называют его заблудшим братом. А на стенках завалов — нацистские символы, которые отставили солдаты ВСУ. Но, наверное, сохранять в себе человечность — это очень важно. И у «Шторма» это получается.

Мы шли по лесу, который ещё несколько дней назад был под врагом, это важно понимать. Шли среди тел, трофеев, по освобождённой земле, и капитан говорил о философии гуманизма. Так мы дошли до крайней позиции — оттуда была видна сама Авдеевка и сидел грустный молодой парень с позывным Анапа. На руках у него была кошка, тоже «денацифицированная», из местных.

«Тяжёлые бои были?» — спросила я.

«Потерь много и тяжёлые бои, да, больше месяца происходило всё. Чтобы задержать эти позиции... Взять. Когда входили в опорник, глаза в глаза украинцам смотрели...», — отвечает он.

Боец с позывным Анапа

RT

Я попрощалась с усталым капитаном, Анапа отправился провожать меня обратно, и мне захотелось обнять его — что я и сделала напоследок. Вот только одна беда — блиндаж с кошачьей семьёй мы не нашли. Впрочем, нестрашно. Скоро эти блиндажи окончательно займут русские воины, и коты будут пристроены и накормлены.