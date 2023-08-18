Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО: МО РФ сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВСУ за сутки

В течение прошедших суток в ДНР и Запорожской области истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО были сбиты два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также в воздухе над населёнными пунктами ЛНР, ДНР и Запорожской области были уничтожены 26 украинских БПЛА. Кроме того, российские войска уничтожили три пункта боепитания подразделений ВСУ и один склад боеприпасов украинских войск.

Два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины уничтожены в зоне СВО в течение суток, сообщили в Минобороны РФ.

Как следует из сводки оборонного ведомства, один украинский самолёт был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка (ДНР), другой — средствами ПВО возле Малой Токмачки (Запорожская область).

Также в воздухе над населёнными пунктами ЛНР, ДНР и Запорожской области было уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.

При этом в районе н. п. Каменки (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а возле Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского (ДНР) — три пункта боепитания подразделений ВСУ.

Ситуация в зоне СВО

Также в сводке Минобороны РФ говорится, что на Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки успешно отражены три атаки ВСУ.

Потери противника составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнëм артиллерии и тяжёлых огнемëтных систем отражена атака противника возле Никольского (ДНР), а также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР).

В результате боëв за сутки уничтожены до 210 украинских боевиков, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений Западной группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника. Потери ВСУ составили до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнëм артиллерии отражены две атаки украинских войск, в результате чего уничтожены до 80 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе н. п. Работино (Запорожская область) отражены две атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.

Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица L119 производства Великобритании.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 украинских бойцов, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Клещеевское направление

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что село Клещеевка под Артёмовском находится под полным контролем российских военных.

«Населённый пункт по-прежнему находится под полным контролем наших подразделений вопреки всем заявлениям и домыслам украинских СМИ. Хоть укронатовские боевики не оставляют попытки выбить наши войска из Клещеевки, однако все они остаются без результата. Вся территория тщательно просматривается нашими разведчиками. Любое движение фиксируется, а затем быстро пресекается, в связи с чем ВСУ несут потери в живой силе и технике», — написал он в Telegram.

Также Кадыров опубликовал кадры работы воздушной разведки спецназа «Ахмат», которые пристально следят за перемещениями врага в соседних населённых пунктах и оперативно передают соответствующие координаты артиллеристам.

«Работа весьма сложная, но крайне эффективная», — подчеркнул Кадыров.