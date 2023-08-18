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Балицкий: потери ВСУ за ночь на Запорожском направлении составили 169 человек

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Потери украинских войск на Запорожском направлении за прошедшую ночь составили 169 человек. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий: потери ВСУ за ночь на Запорожском направлении составили 169 человек
  • AP
  • © Iryna Rybakova

По его словам, каждый день противник пытается восстановить боеспособность, «упорно прёт на убой».

«Только за эту ночь потери противника на Запорожском направлении составили 169 человек убитыми, полностью уничтожены два артиллерийских орудия, шесть бронемашин и десять беспилотников», — написал Балицкий в Telegram.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ закрепиться в северной части Работина.

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