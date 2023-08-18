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Обозреватель Bild заявил о введении стратрезервов ВСУ на Запорожском направлении

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Украинские войска ввели стратегические резервы на Запорожском направлении. Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.
Обозреватель Bild заявил о введении стратрезервов ВСУ на Запорожском направлении
  • AP
  • © Libkos

По его данным, Киев задействовал «лучшую прорывную бригаду» на юге Украины, укомплектованную немецкими БМП Marder и британскими танками Challenger 2.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что потери украинских войск на Запорожском направлении за прошедшую ночь составили 169 человек.

По его словам, каждый день противник пытается восстановить боеспособность, «упорно прёт на убой».

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