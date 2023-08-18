МО: ВСУ потеряли до 220 военных убитыми и ранеными на Донецком направлении
Потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными.
- AP
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Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, российские войска уничтожили украинские танк, артиллерийскую систему М777 и две САУ «Гвоздика».
Также стало известно, что российские силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-25.
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