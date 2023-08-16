«Улучшили положение по переднему краю»: в МО РФ заявили об успехах группировки «Запад» при наступлении

Штурмовые отряды группировки ВС РФ «Запад» на Купянском направлении вели наступательные действия в зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю, заявили в Минобороны. По данным ведомства, в этом секторе отражено девять атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины и две самоходные артиллерийские установки западного производства.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные улучшили свои позиции на Купянском направлении СВО.

«Штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», — заявил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, при поддержке авиации и артиллерии отражено девять атак штурмовых групп 14, 32 и 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в ЛНР и в Харьковской области.

Противник потерял в этом секторе до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах н. п. Красногоровка и Невельское (ДНР).

Наряду с этим в районе Торецка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял на этом направлении до 250 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 американского производства, две гаубицы Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Кузьмино (ЛНР). В результате уничтожены до 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток», авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили противника в районе н. п. Старомайорское (ДНР). За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).

Также по теме МО России заявило о нанесении удара по позициям ВСУ в районе Старомайорского В пресс-центре группировки «Восток» заявили о нанесении удара по позициям украинских военных в районе Старомайорского.

Наряду с этим поражено два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Кирово (Запорожская область). За сутки противник потерял до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 35 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили живую силу и военную технику в 143 районах.

По данным МО, в районе н. п. Первомайское (Николаевская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68, а в районе Парасковиевки (ДНР) поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны уничтожили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе н. п. Новотроицкое (ДНР). Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган». Также уничтожено 26 беспилотников.

Военная хроника — об использовании ВСУ резервных частей

Авторы Военной хроники полагают, что участие в наступлении на Запорожье элитных украинских частей говорит о больших потерях ВСУ.

В публикации, в частности, обращено внимание на появление на линии боевого соприкосновения американских БТР Stryker и польских БТР Rosomak.

«Эти бронетранспортёры должны были использоваться вместе с британскими танками Challenger 2. Эта ударная группировка негласно считалась резервом «нулевого дня» для поддержки наступления в случае прорыва оборонительных рубежей, однако теперь технику из этого формирования используют для закрытия текущих потребностей», — пишет Военная хроника.

В сообщении говорится, что задействование в боях формирований с этой техникой говорит о том, что подавляющая часть заранее собранных резервов ВСУ истощилась и пришло время бросать в бой последние нетронутые подразделения.