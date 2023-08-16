ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России поразили пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии в районе населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного.

Также ВС России поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Первомайского в ДНР.