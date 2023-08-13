ВС России пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

Артиллеристы ВС России уничтожили понтонную переправу, которую украинские войска пытались навести в районе Урожайного, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Западнее Урожайного пресечена попытка Вооружённых сил Украины навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы», — цитирует ТАСС Чехова.

По его словам, также огнём артиллерии был уничтожен опорный пункт ВСУ в районе Макаровки.

Он отметил, что было нанесено огневое поражение частям украинской армии, продолжающим атаки в направлении Урожайного и Старомайорского.

Ранее Вооружённые силы России поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии в районе населённого пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.