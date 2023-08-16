На Купянском направлении штурмовые отряды улучшили положение после наступления
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск ВС России по итогам наступательных действий улучшили положение по переднему краю.
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается также, что за сутки на Купянском направлении были отражены девять атак украинской армии.
Накануне сообщалось, что ВС России отразили шесть атак и контратак ВСУ на Купянском направлении.
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