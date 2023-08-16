На Купянском направлении штурмовые отряды улучшили положение после наступления

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск ВС России по итогам наступательных действий улучшили положение по переднему краю.

Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается также, что за сутки на Купянском направлении были отражены девять атак украинской армии.

Накануне сообщалось, что ВС России отразили шесть атак и контратак ВСУ на Купянском направлении.