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ВС России отразили девять атак ВСУ в ЛНР и Харьковской области

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Российские войска за минувшие сутки отразили девять атак ВСУ в Луганской Народной Республике и Харьковской области.
ВС России отразили девять атак ВСУ в ЛНР и Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

Ранее Военная хроника показала, как российские артиллеристы-дальневосточники выжигают западную технику Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, российские войска «очень успешно сжигают» западные образцы на линии фронта и продолжат это делать.

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