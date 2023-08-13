Военнослужащие группировки «Центр» отразили две попытки атак штурмовых групп ВСУ на Сватовском направлении. Как заявили в пресс-центре группировки, ещё пять попыток украинского наступления отражено на Краснолиманском направлении. Наряду с этим экипажи Су-34 нанесли четыре удара управляемыми бомбами по трём пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Сватовском направлении артиллерия и авиация отразили две попытки атаки штурмовых групп 68-й егерской бригады украинских войск.

«Потери противника составили до десяти человек. Уничтожена боевая бронированная машина», — уточнил Савчук.

Кроме того, на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовые подразделения российской группировки отразили пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

По данным российских военных, ВСУ потеряли около 80 боевиков. Уничтожена боевая машина пехоты, бронированная машина, а также миномёт калибра 120 мм.

Наряду с этим экипажи многоцелевых бомбардировщиков Су-34 нанесли четыре удара авиационными управляемыми бомбами по трём пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районе Невского и Пролетарского.

Как рассказал начальник пресс-центра «Запад» Сергей Зыбинский, российские военнослужащие захватили ряд позиций ВСУ на Купянском направлении.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населённого пункта Ольшана», — сказал он.

Зыбинский также рассказал, что противник провёл две контратаки силами подразделений 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад, чтобы вернуть утраченные позиции в районе населённого пункта Синьковка и урочища Маньковка.

«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», — уточнил Зыбинский.

Наряду с этим тяжёлые огнемётные системы ударили по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе н. п. Синьковка. Разведывательно-ударное отделение применило барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab польского производства.

Помимо прочего, в полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провёл две атаки на позиции российских войск в районе н. п. Новосёловское, однако артиллерия ВС РФ поразила противника. Потери ВСУ составили до взвода живой силы.

Военная хроника заявила о попытке наступления украинских войск в Запорожье. Авторы канала со ссылкой на источник в среде российских военнослужащих сообщили, что 47-я механизированная бригада ВСУ при поддержке подразделений 78-го ОДШП попыталась «проверить на прочность» передовые районы ВС РФ в районе Работина.

«Огнём артиллерии наступавшие войска ВСУ были отсечены от основных сил и прикрытия, а затем уничтожены», — уточнил Telegram-канал.

Кроме того, РИА Новости сообщило, что за сутки на Херсонском направлении уничтожены по меньшей мере 13 боевиков ВСУ.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: лодка и пять боевиков ВСУ, три 120-миллиметровых миномётных расчёта и боекомплект к ним. Потери: 13 боевиков ВСУ уничтожены, семеро получили ранения», — говорится в сообщении.

В Минобороны России также заявили об очередной попытке Украины провести террористическую атаку по объектам на российской территории. Речь идёт об ударе с применением беспилотника самолётного типа.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в министерстве.

Подчёркивается, что в результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано.