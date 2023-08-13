Узнать больше

Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Короткая ссылка
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью.

Также украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Ясиноватую.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить