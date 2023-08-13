Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью.

Также украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Ясиноватую.