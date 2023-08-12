Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Ясиноватую
- РИА Новости
Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА», — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получил мирный житель.