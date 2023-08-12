Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили о пресечении террористической атаки ВСУ с помощью беспилотника.

«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском округе.

Также 12 августа Министерство обороны России заявило, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200.