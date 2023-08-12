В районе Коломыи Ивано-Франковской области: МО РФ сообщило о нанесении удара по военному аэродрому ВСУ

Российские войска 11 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, все объекты были поражены. Наряду с этим в Запорожской области удалось уничтожить склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, а также поразить передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. При этом в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что 11 августа Вооружёнными Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населённого пункта Коломыя Ивано-Франковской области.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул он.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах. Также был поражён передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ возле Орехова (Запорожская область), уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ вблизи Запорожья и Малой Токмачки (Запорожская область), а также склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ в районе Первомайского (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях.

Ситуация на фронтах

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель МО РФ.

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По его словам, за сутки уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ возле Урожайного (ДНР). Потери ВСУ составили более 130 бойцов, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ неподалёку от Работина (Запорожская область). Уничтожено более 40 украинских боевиков, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых отрядов 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ вблизи Сергеевки (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 90 бойцов, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю.

«За сутки успешно отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — заключил Игорь Конашенков.

Ранее военкор RT Влад Андрица опубликовал видео с работой российского расчёта гаубицы Д-30 по позициям украинских военных возле Марьинки.

«Ошибки исключены. Мы не можем себе их позволить, потому что работаем близко со своей пехотой», — отметил один из бойцов.