ВС России 11 августа нанесли удар по военному аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области
Вооружённые силы России в пятницу, 11 августа, нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому украинской армии в Ивано-Франковской области, все назначенные цели поражены.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Также стало известно, что российские штурмовые отряды улучшили положение на Купянском направлении.
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