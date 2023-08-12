ВС России 11 августа нанесли удар по военному аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области

Вооружённые силы России в пятницу, 11 августа, нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому украинской армии в Ивано-Франковской области, все назначенные цели поражены.

РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Также стало известно, что российские штурмовые отряды улучшили положение на Купянском направлении.