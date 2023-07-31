Активная оборона: в Минобороны РФ заявили об отражении 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Подразделения группировки войск «Юг» за сутки отразили 11 атак украинских формирований на Донецком направлении специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, только в этом секторе противник потерял более 220 человек, несколько единиц бронетехники и артиллерийских систем. Бои также продолжаются на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Наряду с этим российские войска поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ в Харьковской области, а средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25.

В пресс-службе Минобороны России сообщили о новых попытках наступательных действий ВСУ на ряде направлений в зоне специальной военной операции.

«На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражено 11 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск (ДНР)», — заявили в МО.

Кроме того, ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Краматорск, Новосёловка, Константиновка и Берестовое (ДНР).

По данным оборонного ведомства, за сутки противник потерял на этом направлении более 220 человек, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино и Орехов (Запорожская область).

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Подразделения группировки войск также успешно отразили атаку противника в районе н. п. Старомайорское (ДНР). Атака также отражена в районе н. п. Успеновка (Запорожская область). В результате уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Также пресечена деятельность двух ДРГ в районах населённых пунктов Марфополь и Приютное Запорожской области.

На этих направлениях противник потерял за сутки до 275 военнослужащих, три танка, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три гаубицы иностранного производства (американские М109 Paladin и М777 и британскую FH-70), а также два орудия «Мста-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении благодаря работе подразделений группировки войск «Центр», ударам армейской авиации и артиллерии успешно отражено две атаки противника в районах н. п. Кременная и Кузьмино (ЛНР).

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Кроме того, ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 21, 63, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка, Торское (ДНР), Кузьмино и Кармазиновка (ЛНР). За сутки уничтожены до 140 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии продолжили наступательные действия в районе н. п. Кузёмовка (ЛНР) и заняли более выгодные позиции. В ходе активной обороны успешно отражена атака противника в районе н. п. Новосёловское (ЛНР).

Кроме того, поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Красное Первое, Двуречная и Берестовое (Харьковская область). Противник потерял более 45 человек, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 30 украинских военных, три автомобиля, артиллерийская система М777, САУ «Акация», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах.

По данным Минобороны, в районе н. п. Великий Бурлук (Харьковская область) уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а в районе н. п. Весёлое (Запорожская область) поражены штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады Морской пехоты ВСУ.

В районе н. п. Дачное (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе н. п. Николаевка (ДНР). Помимо прочего, за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 23 украинских беспилотника.