Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Куземовки

Российские подразделения продолжили наступательные действия и заняли более выгодные позиции в районе Куземовки, сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые отряды... продолжили наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России отразили атаку у Новосёловского в ЛНР.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.

Также российские подразделения сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении.