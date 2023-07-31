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ВС России сорвали масштабную атаку ВСУ на Ореховском направлении

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Российские подразделения сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
ВС России сорвали масштабную атаку ВСУ на Ореховском направлении
  • РИА Новости

«На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону», — сказал он.

Министр отметил стойкость и самоотверженность военнослужащих подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка.

«Я хотел бы ещё раз поблагодарить всех наших ребят... Такого натиска пока ещё мы за всё это время не видели, но вот в данном случае работали все», — добавил Шойгу.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.

Кроме того, ВС России освободили на Купянском направлении железнодорожную станцию Молчановка.

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