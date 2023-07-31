ВС России сорвали масштабную атаку ВСУ на Ореховском направлении

Российские подразделения сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону», — сказал он.

Министр отметил стойкость и самоотверженность военнослужащих подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка.

«Я хотел бы ещё раз поблагодарить всех наших ребят... Такого натиска пока ещё мы за всё это время не видели, но вот в данном случае работали все», — добавил Шойгу.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.

Кроме того, ВС России освободили на Купянском направлении железнодорожную станцию Молчановка.