ВС России сорвали масштабную атаку ВСУ на Ореховском направлении
- РИА Новости
«На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону», — сказал он.
Министр отметил стойкость и самоотверженность военнослужащих подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка.
«Я хотел бы ещё раз поблагодарить всех наших ребят... Такого натиска пока ещё мы за всё это время не видели, но вот в данном случае работали все», — добавил Шойгу.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.
Кроме того, ВС России освободили на Купянском направлении железнодорожную станцию Молчановка.