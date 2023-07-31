Российские войска освободили Ковалёвку, Сергеевку и станцию Молчановка

Российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Используя манёвр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населённые пункты Ковалёвка и Сергеевка на Краснолиманском направлении», — сказал он.

Кроме того, по словам министра, ВС России освободили на Купянском направлении железнодорожную станцию Молчановка.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.

Также сообщалось, что российские военные продвинулись на 300 м в глубину обороны ВС Украины на Купянском направлении.