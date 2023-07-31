Минобороны: ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Харьковской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе десять танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.