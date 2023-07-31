«В результате успешных действий наших войск»: Шойгу заявил о потере ВСУ более 20 тыс. человек за прошедший месяц

Украинские военные за прошедший месяц потеряли более 20 800 военнослужащих в результате успешных действий ВС РФ, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр также рассказал, что ВСУ лишились более 2 тыс. единиц различного вооружения, в том числе десяти танков Leopard и 11 американских БМП Bradley. Российские войска, заявил Шойгу, продолжили вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за июль Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 20 тыс. солдат.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Министр также привёл данные, согласно которым ВСУ потеряли за прошедший месяц десять танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», — подчеркнул глава Минобороны России.

Он также отметил, что на фоне неуспеха в ходе контрнаступления Киев при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населённых пунктах России.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании

С учётом складывающейся обстановки, отметил министр, приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.

«В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», — добавил он.

Обстановка в зоне СВО

Наряду с этим министр высказался о текущей обстановке в зоне специальной военной операции. По его словам, объединённая группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях. Основные усилия при этом сосредоточены на ослаблении боевых возможностей противника.

«Командование Вооружённых сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — сказал министр.

Как уточнил Шойгу, на Ореховском направлении сорвана масштабная попытка ВСУ прорвать оборону российских сил. Кроме того, в районе Работино только за 26—27 июля уничтожено более 400 украинских военных и 63 единицы бронетехники, в частности 31 танк, в том числе три единицы Leopard, два французских танка и 32 боевые бронированные машины.

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«Наши подразделения сами переходят в контрнаступление»

Владимир Путин в ходе состоявшейся 29 июля беседы с журналистами отметил, что украинские войска везде, где пытались наступать, оказались остановлены и отброшены.

Он отметил, что ВС РФ, в свою очередь, на одном из участков в зоне специальной военной операции продвинулись на 15 км по фронту и 4 км в глубину.

«На участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки», — сказал президент.

Он подчеркнул, что российские военные действуют уверенно. Президент также упомянул, что ВС РФ нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.

В то же время Путин обратил внимание на состояние украинского мобилизационного ресурса. Он рассказал, что ранее российские войска получили сведения о формировании в рядах ВСУ воинских подразделений из технического персонала обслуживания самолётов и авиационной техники. «Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается», — сказал президент.