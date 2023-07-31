Шойгу: ВСУ бросили новые силы на штурм российских позиций
- РИА Новости
«Командование ВСУ отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне... и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — сказал он.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.
Кроме того, по словам министра, ВС России освободили на Купянском направлении железнодорожную станцию Молчановка.
Также российские подразделения сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении.