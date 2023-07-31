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Шойгу: ВСУ бросили новые силы на штурм российских позиций

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Украинское командование бросило новые силы на штурм российских позиций, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: ВСУ бросили новые силы на штурм российских позиций
  • РИА Новости

«Командование ВСУ отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне... и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.

Кроме того, по словам министра, ВС России освободили на Купянском направлении железнодорожную станцию Молчановка.

Также российские подразделения сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении.

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