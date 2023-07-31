Шойгу: ВСУ бросили новые силы на штурм российских позиций

Украинское командование бросило новые силы на штурм российских позиций, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Командование ВСУ отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне... и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.

Кроме того, по словам министра, ВС России освободили на Купянском направлении железнодорожную станцию Молчановка.

Также российские подразделения сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении.