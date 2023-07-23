«Бронетехника уничтожена до выхода на рубеж»: в ВС РФ заявили об отражении наступления ВСУ на нескольких направлениях

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ отразили атаки штурмовых групп противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. По данным пресс-центра группировки, благодаря своевременной разведке бронетехника врага была уничтожена до начала её выведения на рубеж перехода в атаку. Также сообщается об удачном противодействии формированиям ВСУ на других направлениях спецоперации.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил об отражении российскими военными попыток наступления Вооружённых сил Украины на четырёх направлениях.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях», — заявил Астафьев.

По его словам, огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях.

«Выдвижение атакующих своевременно вскрыто разведкой российских подразделений, благодаря чему бронетехника врага была уничтожена до начала выхода на рубеж перехода в атаку», — отметил глава пресс-центра группировки.

Таким образом, продолжил Астафьев, армейская авиация группировки и расчёт противотанкового ракетного комплекса мотострелков 3-го армейского корпуса поразили три танка противника в районах населённых пунктов Богдановка и Клещеевка.

Наряду с этим артиллерия группировки войск «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила гаубицу Д-30 и 120-мм миномёт в районе Верхнекаменского, а около Измайловки — 152-мм орудие 2А65 «Мста-Б».

«Скопление живой силы противника уничтожено огневыми средствами вертолётов армейской авиации в районе Майорска и реактивными снарядами тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» в Малоильиновке», — добавил Астафьев.

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В свою очередь, глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил о срыве атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвана атака противника в районе северо-восточнее Урожайного. Понеся потери, противник отступил», — рассказал Чехов.

Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен миномётный расчёт в районе Пречистовки. Армейская авиация тем временем поразила живую силу подразделений противника в Старомайорском и Урожайном.

Как рассказал Чехов, на Запорожском направлении средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу противника в районе Луговского и гаубицу «Мста-Б» в районе Темировки. Их уничтожила российская артиллерия.

Также отражено три атаки противника в направлении Работина. По словам представителя МО, уничтожены танки, БМП и живая сила ВСУ, в том числе с применением тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».

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Помимо прочего, расчёты противотанковых ракетных комплексов уничтожили танк, несколько БМП Bradley и пикап с личным составом противника в районе Малой Токмачки.

В районе Новоданиловки армейская авиация уничтожила танк и боевые бронированные машины, а также поразила места скопления противника в районах севернее Приютного. Кроме того, расчёт зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил вражеский БПЛА типа «Фурия».

Начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли десять авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделений теробороны.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожено три орудия противника: из них буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе н. п. Западное, две гаубицы Д-30 в районе урочища Ревучего и н. п. Тищенковка, а также миномётный расчёт в районе Синьковки», — добавил он.

По словам Зыбинского, средства ПВО группировки сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и разведывательный БПЛА.

Военная хроника — об ударах в районе Одессы

Военная хроника в ночь на воскресенье, 23 июля, сообщила о серии ударов российских войск по объектам ВСУ в районе Одессы. По данным канала, удары фиксировались недалеко от Радужного и в районе порта. В этом районе, пишет Военная хроника, находятся учебный центр 28-й отдельной механизированной бригады в Гвардейском и региональный криворожский центр радиоэлектронной разведки в Красносёлке. В самой Одессе находится управление оперативного командования «Юг».

Наряду с этим сообщалось, что российские ракеты направлялись в сторону Очакова, Черноморска и Николаева, куда стягивались личный состав и западная техника. Предположительно, применялись авиационные ракеты Х-22, «Калибры» и П-800 «Оникс». Кроме того, сообщалось о двух волнах дронов «Герань-2».

При этом авторы канала отметили низкую эффективность украинской ПВО. Из публикации следует, что, вероятно, не менее трёх ракет С-300 ВСУ упали после старта, а ещё две не смогли поразить цели в воздухе и взорвались через несколько секунд после пуска. Также отмечались сильные детонации в районе Одессы после прилёта крылатых ракет и БПЛА.