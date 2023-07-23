ВС России уничтожили пункт дислокации и 46 украинских военных на Херсонском направлении
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Уничтожены позиции вооружённых формирований Украины (ВФУ) в районах населённых пунктов Дачи, Садовое, Молодёжное, потери: 30 боевиков ВФУ уничтожены, 17 получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.
Кроме того, ВС России уничтожили два миномёта, расчёты и боекомплект к ним в районе Антоновки, где потери ВСУ составили 13 боевиков.
Российские военные также уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ в районе Приднепровского, в результате чего потери противника составили три боевика.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ в сторону Работина.
Военная хроника сообщала об ударах ВС России по позициям ВСУ в Херсоне.