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ВС России уничтожили пункт дислокации и 46 украинских военных на Херсонском направлении

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Российские военные за сутки уничтожили позиции ВСУ в трёх населённых пунктах на правом берегу Днепра на Херсонском направлении.
ВС России уничтожили пункт дислокации и 46 украинских военных на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Уничтожены позиции вооружённых формирований Украины (ВФУ) в районах населённых пунктов Дачи, Садовое, Молодёжное, потери: 30 боевиков ВФУ уничтожены, 17 получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Кроме того, ВС России уничтожили два миномёта, расчёты и боекомплект к ним в районе Антоновки, где потери ВСУ составили 13 боевиков.

Российские военные также уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ в районе Приднепровского, в результате чего потери противника составили три боевика.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ в сторону Работина.

Военная хроника сообщала об ударах ВС России по позициям ВСУ в Херсоне.

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