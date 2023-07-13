Высокоточным оружием морского базирования: в МО РФ заявили об ударе по местам хранения боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, цели удара были достигнуты. Между тем ВС РФ успешно противостояли попыткам украинских войск атаковать на ряде направлений СВО. В частности, за сутки на Донецком направлении группировка «Юг» отразила по меньшей мере 16 попыток наступления ВСУ.

В Минобороны РФ сообщили об ударе по местам хранения боеприпасов украинских войск.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута», — сказал официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На минувшей неделе российское оборонное ведомство сообщило об ударе по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Отражение попыток наступления ВСУ

Российские военные в минувшие сутки также продолжили противостоять попыткам Вооружённых сил Украины наступать на ряде направлений СВО. На Донецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Юг» успешно отражено 16 атак противника в районах н. п. Весёлое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка (ДНР).

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции

Кроме того, деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы пресечена в районе н. п. Курдюмовка (ДНР).

По данным МО РФ, противник потерял до 480 военнослужащих ВСУ, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab (Польша), а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Наряду с этим в районе н. п. Предтечино (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как заявил Конашенков, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 63, 66 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Торское (ДНР), Кармазиновка и Кузьмино (ЛНР).

В районах н. п. Червоная Диброва и Кременная (ЛНР) отражено три атаки противника. За сутки уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» пресечены попытки противника провести две атаки в районах н. п. Ровнополь и Новодонецкое (ДНР).

На Запорожском направлении благодаря слаженным действиям российских войск поражено скопление живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Пятихатки (Запорожская область), а также отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

ВСУ потеряли на данных направлениях более 180 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart (Великобритания), две гаубицы «Мста-Б», три орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также одну боевую машину РСЗО «Град».

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Красное Первое, Лиман Первый (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). В результате уничтожены до 30 украинских военных, два бронетранспортёра, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 96 районах.

По данным МО РФ, в районах н. п. Курдюмовка и Ямполь (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотников.