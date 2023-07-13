Узнать больше

Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ

Короткая ссылка
Минувшей ночью ВС России нанесли удар оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ, сообщило российское Министерство обороны. Цель удара достигнута, все объекты поражены.
Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия группировки сорвала ротацию ВСУ на передовой на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить