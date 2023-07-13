Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ

Минувшей ночью ВС России нанесли удар оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ, сообщило российское Министерство обороны. Цель удара достигнута, все объекты поражены.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия группировки сорвала ротацию ВСУ на передовой на Купянском направлении.