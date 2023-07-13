Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия группировки сорвала ротацию ВСУ на передовой на Купянском направлении.