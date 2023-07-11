Отражено 13 атак: МО РФ сообщило о попытках наступления ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях

В течение прошедших суток российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, три — на Краснолиманском направлении и одну — на Южно-Донецком, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли около 355 бойцов, три танка, САУ Krab, «Акация» и «Гвоздика», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и другую военную технику. Кроме того, поражены пункты управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области. Средствами ПВО сбиты два украинских самолёта Су-25 в Херсонской области.

Министерство обороны РФ сообщило об очередных безуспешных попытках наступления Вооружённых сил Украины на трёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Так, в течение прошедших суток на Донецком направлении ударами авиации и артиллерии, а также умелыми действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак ВСУ в районах н. п. Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки (ДНР).

При этом возле н. п. Спорное, Авдеевка, Майорское, Весёлое, Курдюмовка и Красногоровка (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

«В ходе боевых действий уничтожены до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Также на russian.rt.com «За несколько суток»: в ЛНР сообщили о значительном продвижении российских войск в направлении Купянска

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражено три атаки неподалёку от н. п. Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР). Также нанесено поражение подразделениям украинских формирований в районах н. п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Серебрянка и Терны (ДНР).

Кроме того, в районе н. п. Терны пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным МО РФ, потери ВСУ за сутки составили до 105 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» и огнём артиллерии отражена атака ВСУ в районе Ровнополя (ДНР): «Противник рассеян и отброшен на исходные позиции».

На Запорожском направлении авиация, артиллерия и экипажи тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). Потери противника составили до 90 украинских бойцов, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-20 и две «Мста-Б».

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). В результате уничтожены до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении уничтожены более 50 бойцов ВСУ, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, поражён склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны возле Антоновки (Херсонская область).

Также в Минобороны РФ сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 94 районах, а также два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ вблизи Торецка (ДНР) и Орехова (Запорожская область).

Вдобавок средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в небе над населёнными пунктами Садовое и Тягинка (Херсонская область). Также перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.